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12 квітня 2024, 12:04

Кійосакі прогнозує зростання BTC до $2,3 млн, у Парагваї відмовилися від заборони майнінгу: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Kraken виключить Monero з лістингу в Ірландії та Бельгії

10 червня криптовалютна біржа Kraken проведе делістинг анонімної криптовалюти Monero (XMR) для користувачів з Ірландії та Бельгії.

Депозити і торгівлю в XMR припинять із 10 травня. Після цієї дати всі угоди будуть автоматично закриті.

Виведення залишиться відкритим до повного виключення монети. Після настання зазначеного терміну всі незняті з балансу XMR конвертуються в біткоїн.

Kraken опублікувала заяву напередодні появи в Євросоюзі нового пакета заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, які посилять чинні для криптоіндустрії правила.

У Парагваї відмовилися від заборони майнінгу біткоїна

Сенат Парагваю призупинив розгляд законопроєкту про мораторій на майнінг криптовалют, звернувши увагу на фінансовий бік питання. Про це повідомляє Cointelegraph.

3 квітня група сенаторів внесла документ, який передбачав 180-денну заборону на видобуток криптовалют і відкриття нових біткоїн-ферм у країні. Зазначений період пропонувалося продовжити за відсутності повноцінного регулювання індустрії та гарантій з боку Національного управління електроенергетикою (ANDE) безперебійного постачання населення.

Політики послалися на крадіжку електроенергії нелегальними майнерами, а також на викликані ними збої в мережах. З посиланням на ANDE вони заявили про ймовірний збиток за рік до $60 млн. Незважаючи на те, що всі претензії стосувалися незареєстрованих видобувачів криптовалюти, сенатори запропонували тотальну заборону.

За оцінкою співзасновника Hashlabs Mining Джарана Меллеруда, ухвалення законопроєкту обернулося б для країни більш ніж $200 млн недоотриманих доходів за рік.

8 квітня інша група законодавців представила декларацію про економічні переваги підтримки майнерів, інвестиції яких здатні підтримати енергоінфраструктуру.

Згідно з документом, 2024 року 45 зареєстрованих підприємств галузі можуть принести ANDE дохід у розмірі $48 млн. Очікують, що 2025 року цифра зросте до $125 млн.

Водночас собівартість виробництва електроенергії становить близько $22 за МВт і за умови продажу майнерам по $40 агентство може отримувати 45% чистого прибутку. Зараз оператор змушений зі збитком реалізовувати надлишки генерації Бразилії за ціною $10 за МВт у добовому обсязі 2000 МВт на добу.

На думку авторів декларації, розвиток майнінгу в країні забезпечить фінансові надходження, які можна спрямувати на розвиток енергосистеми.

За підсумками розгляду документа на засіданні Сенату парламентарії запланували на 23 квітня громадські дебати для обговорення переваг і недоліків майнінгу.

Роберт Кійосакі спрогнозував зростання біткоїна до $2,3 млн

Американський підприємець, фінансовий експерт і автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі дав черговий прогноз курсу першої криптовалюти. Він погодився з думкою CEO компанії Ark Invest Кеті Вуд, що в майбутньому вартість біткоїна досягне $2,3 млн.

«Кеті Вуд гарантує, що біткоїн досягне позначки в $2,3 млн. Чи вірю я їй? Так, вірю. Кеті Вуд дуже розумна, і я довіряю її думці», — написав Кійосакі.

Він додав, що навіть якщо прогноз Кеті Вуд не збудеться, покупці біткоїна все одно будуть у виграші.

«Незалежно від того, має рацію Вуд чи ні, ви станете розумнішими, мудрішими й освіченішими, коли справа дійде до біткоїна. У реальному світі найбагатші і найщасливіші люди — це ті, хто робить помилки і вчиться на них», — заявив Кійосакі.

На його думку, до кінця 2024 року перша криптовалюта може зрости до $300 000. На момент написання новини ціна біткоїна становить понад $70 600.

Приблизно 50% пресейлів в екосистемі Solana виявилися скамом

Близько 50% проєктів в екосистемі Solana, які проводили пресейл у період з листопада 2023 року по лютий 2024 року, виявилися скамом. Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на звіт компанії Blockaid.

За словами співзасновника фірми Ідо Бена-Натана, дослідження підкреслює два фактори, які сприяли поширенню шахрайства в екосистемі Solana. Зокрема це:

експоненціальне зростання кількості токенів останніми місяцями, продиктоване високим ажіотажем навколо мемкоїнів;

поширення серед користувачів синдрому втраченої вигоди (FOMO) на тлі стрімкого відновлення екосистеми.

На думку Бена-Натана, це підкреслює необхідність посилення заходів безпеки в мережі.

«Ажіотаж навколо мемкоїнів серед користувачів зростає. Він спонукає шукати нові можливості, чим і користуються зловмисні суб'єкти», — зазначив він.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zevs1
zevs1
12 квітня 2024, 12:23
#
Новые технологии криптографии обнулят многие правительства стран, как цивилизованных так и не очень.

Страна которая сегодня ограничевает экономическую свободу, Она же в будущем будет пасти заднюю.
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