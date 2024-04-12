Курс валют на 12 квітня: долар у банках подорожчав на 10 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 10 копійок. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Курс євро у покупці втратив 3 копійки, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,00−39,50 грн. Євро купують за 42,10 грн, а продають за 42,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,40−39,50, євро — 42,65−42,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,28−39,30 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,95−41,98 грн/євро.

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