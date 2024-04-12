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12 квітня 2024, 11:17

Банки Китаю почали блокувати платежі з росії за електроніку — ЗМІ

З кінця березня китайські банки почали блокувати оплату від російських компаній за компоненти та набори для складання електроніки, зокрема серверів, систем зберігання даних (СЗД), ноутбуків та іншої апаратури. Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на джерела на ринку.

З кінця березня китайські банки почали блокувати оплату від російських компаній за компоненти та набори для складання електроніки, зокрема серверів, систем зберігання даних (СЗД), ноутбуків та іншої апаратури.

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За словами співрозмовників газети, йдеться, зокрема, про «кіт-набори», до яких входять процесори, корпуси пристроїв, екрани та інше.

При цьому транзакції блокують навіть у тих компаній, які домовилися про довгострокові контракти на постачання компонентів для складання електроніки з російськими клієнтами.

«Китай, по суті, монополіст у компонентній базі. Майже 100% світового обсягу компонентів для складання електроніки перебуває на їхньому боці», — розповідає джерело видання.

Проблеми з проведенням платежів через Китай, а також Туреччину і Казахстан почалися з кінця грудня 2023 року, після набрання чинності указу президента США Джо Байдена, який дозволив запроваджувати санкції проти іноземних фінансових організацій за порушення обмежувальних заходів проти росії.

Джерело: Мінфін
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