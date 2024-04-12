Минулої доби українські захисники ліквідували ще 840 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 451 730 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 квітня 2024, 8:13
Втрати ворога за 11 квітня: 840 російських окупантів, 9 танків та 57 БПЛА
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 451730 (+840) осіб / persons,
- танків — 7146 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 13698 (+19) од,
- артилерійських систем — 11486 (+34) од,
- РСЗВ — 1042 (+2) од,
- засоби ППО — 755 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9161 (+57),
- крилаті ракети — 2087 (+18),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15339 (+41) од,
- спеціальна техніка — 1888 (+6)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі