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12 квітня 2024, 8:36

МВФ покращив прогноз для зростання глобальної економіки

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Новий аналіз МВФ свідчить, що зростання глобальної економіки стає кращим, ніж очікувалося, і локомотивом для цього є економіка Сполучених Штатів та кількох інших країн.
Новий аналіз МВФ свідчить, що зростання глобальної економіки стає кращим, ніж очікувалося, і локомотивом для цього є економіка Сполучених Штатів та кількох інших країн. Про це заявила директор-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва, передає Укрінформ.

Прогноз МВФ

«У доповіді „Перспективи світової економіки“ (WEO), яка вийде наступного тижня, ми побачимо, що глобальне зростання є дещо кращим завдяки потужній активності в Сполучених Штатах і низці країн з ринковою економікою, що розвивається», — зауважила глава Фонду.

У цьому зв’язку вона в позитивному ключі послалася також на стійке споживання домогосподарств, збільшення інвестицій у бізнес, а також пом’якшення проблем з ланцюгами поставок, що допомогло зростанню економіки та зниженню інфляції.

Крім того, за її словами, забезпечити стійкість світової економіки вдалося завдяки міцним макроекономічним фундаментам та запровадженню ефективної політики на різних рівнях. Додатково економічну стійкість забезпечили потужні ринки праці та зростання зайнятості.

«Якщо спиратися на дані, хочеться зітхнути з полегшенням — ми уникнули світової рецесії та періоду стагфляції. Дехто це передбачав, але цього не сталося», — зазначила Георгієва.

Ризики для економіки

Натомість за її словами, залишається ще багато ризиків, про які варто хвилюватися.

Так, глобальне середовище залишається складним, геополітична напруженість збільшує ризик фрагментації світової економіки. До того ж нинішній світ характеризується несподіванками, які ніхто не очікує.

Глава МВФ також констатувала, що глобальна економічна діяльність все ще є слабкою за історичними мірками.

Світ досі відчуває «шрами» від пандемії: глобальні втрати виробництва з 2020 року становлять близько $3,3 трильйона, причому наслідки непропорційно припадають на найбільш уразливі країни, зокрема, постраждалі від конфліктів економіки.

Джерело: Мінфін
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