Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 14 копійок

Національний банк України встановив на 12 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,1676 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 14 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 12 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,01 грн. Європейська валюта подешевшала на 35 копійок.

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