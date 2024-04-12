Smart Well: новий відпочинковий комплекс з вигідними інвестиційними можливостями

Протягом останнього часу відпочинок серед мальовничих схилів Карпат став найбільш особливо привабливим для українських туристів. І їх можна зрозуміти: адже саме тут, серед густих лісів, стрімких кришталевих річок та замріяних полонин можна по- справжньому відпочити душею і тілом, відновити здоров’я та сили, отримати естетичне задоволення від неповторного місцевого колориту.

Надзвичайно важливо те, що, окрім популярного курорту Буковель, на карті Карпат дуже скоро з’явиться новий, не менш привабливий осередок гірського туризму. Йдеться про новий проєкт компанії SENSAR Development — апарт-комплекс Smart Well, зведення якого у самому центрі міста Яремче. Саме тут, у мальовничому та затишному місті в серці Карпат, українські поціновувачі гірських краєвидів знайдуть можливість познайомитись з новими форматами відпочинку та оцінити на власному досвіді високі можливості сервісу.

Проте, апарт-комплекс Smart Well — це не лише відмінні умови для кращого відпочинку, але й неймовірні можливості для вигідних інвестицій. Саме про деталі нового інвестиційного проєкту від CEO SENSAR Development майбутні ділові партнери, потенційні інвестори та журналісти могли дізнатися під час презентацій, що пройшли на початку квітня у двох містах відразу — Львові та Києві.

У заходах взяли участь Марк Марченко — засновник, CEO SENSAR Development, Олена Бартуль — директор, керівник відділу продажу SENSAR Development, а також представники компанії партнера — Артур Лупашко, що є засновником готельного оператора Ribas Hotels Group, а також — Ірина Маріна — керівник проєктів компанії. Вони ознайомили інвесторів та гостей заходу з особливостями та новими концепціями архітектури апарт-комплексу Smart Well.

Для зведення 12-поверхової будівлі комплексу було обрано надзвичайно зручну локацію, що дозволяє милуватися мальовничими краєвидами із затишних відритих терас. Крім того, комплекс сімейного типу матиме власну розвинуту інфраструктуру: комерційні приміщення та ресторан, SPA, паркінг та дитячу кімнату. Отже, майбутні інвестори можуть надзвичайно вигідно вкласти кошти у готовий бізнес-проєкт для отримання стабільного доходу. За розрахунками творців проєкту — інвестори зможуть заробляти до 13% річних з терміном окупності від 8 років та отримувати не менше ніж 8100 $ доходу в перші три роки.

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