Курс валют на вечір 11 квітня: євро та долар різко пішли вгору на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 24 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 28 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 11 квітня Закриття 11 квітня Зміни долар 39,04/39,06 39,28/39,30 24/24 євро 41,88/41,90 42,16/42,18 28/28

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,00−39,40 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,80 грн.

В обмінниках долар торгується за 39,38−39,47, євро — 42,68−42,85 грн.

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