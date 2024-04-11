До закриття міжбанку курс долара зріс на 24 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 28 копійок у купівлі та продажу.
11 квітня 2024, 17:27
Курс валют на вечір 11 квітня: євро та долар різко пішли вгору на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 11 квітня
|
Закриття 11 квітня
|
Зміни
|
39,04/39,06
|
39,28/39,30
|
24/24
|
41,88/41,90
|
42,16/42,18
|
28/28
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,00−39,40 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,80 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,38−39,47, євро — 42,68−42,85 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1