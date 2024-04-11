Укрзалізниця запустила функцію моніторингу наявності квитків з автоматичним викупом

Укрзалізниця запустила у своєму мобільному застосунку функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Відтестували новий сервіс із 3225 користувачами, отримали близько 500 повідомлень із пропозиціями та виправленнями і відкриваємо доступ до сервісу для всіх користувачів застосунку», — зазначили в компанії.

Відтепер для користувачів, авторизованих через «Дія.Підпис», доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (тож перевірте, чи вони увімкнені в налаштуваннях вашого профілю). Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Водночас Укрзалізниця наголосила, що моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ — Відень. Проте можна отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

Мобільний застосунок

Мобільний застосунок Укрзалізниці доступний для користувачів iOS та Android за цим посиланням.