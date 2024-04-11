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11 квітня 2024, 16:16

Ставки оренди в ТРЦ можуть зрости на 10-15%. Причина — повернення брендів Zara, Massimo Dutti та Pull&Bear

Відкриття магазинів іспанської групи Inditex спричинить зростання ставок оренди в торгових центрах на 10−15%. Про це розповіла директорка компанії «Українська торгова гільдія» Євгенія Локтіонова, пише Forbes.

Відкриття магазинів іспанської групи Inditex спричинить зростання ставок оренди в торгових центрах на 10−15%.

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Зміна ставок

Повернення брендів Inditex в Україну — Zara, Bershka, Stradivarius та інших — приведе до зростання ставок оренди в торгових центрвх. Зростання становитиме 10−15%, каже Локтіонова.

У січні 2024 року фіксовані орендні ставки в торговельних центрах України становили до $18 за 1 кв. м на місяць для магазинів одягу площею 600−1500 кв. м, йдеться в дослідженні «Української торгової гільдії».

Ставки для модних магазинів площею 100−200 кв. м — до $30 за 1 кв. м на місяць. Це платежі для орендарів без урахування % від товарообігу, ПДВ та експлуатаційних платежів.

Нагадаємо

Іспанська група Inditex почала відкривати магазини в Україні з 3 квітня. Станом на 11 квітня відкрито 28 магазинів всіх її семи брендів Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home у п’яти торгових центрах Києва.

Джерело: Мінфін
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