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11 квітня 2024, 15:10

JPMorgan переглянув свій прогноз щодо рецесії в США

Інвестиційний банк JPMorgan змінив свій прогноз щодо рецесії в першій половині 2024 року і тепер оцінює ймовірність «м'якої посадки» на 55% з 30%-ною ймовірністю продовження глобального економічного зростання без істотного пом'якшення монетарної політики, пише Business Insider.

Інвестиційний банк JPMorgan змінив свій прогноз щодо рецесії в першій половині 2024 року і тепер оцінює ймовірність «м'якої посадки» на 55% з 30%-ною ймовірністю продовження глобального економічного зростання без істотного пом'якшення монетарної політики, пише Business Insider.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо вплинуло на прогнозНа таку зміну прогнозу вплинули несподівані позитивні зміни, пов'язані з торговими балансами, показниками пропозиції у США та глобальними фінансовими умовами.
Фото: cnbc.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що вплинуло на прогноз

На таку зміну прогнозу вплинули несподівані позитивні зміни, пов'язані з торговими балансами, показниками пропозиції у США та глобальними фінансовими умовами.

Якщо раніше банк вказував на головну свою занепокоєність — висока процентна ставка, яка утримується на більш тривалий термін, стримуватиме зростання приватного сектора, підвищуватиме витрати на обслуговування боргу та додатково гальмуватиме розширення зростання, то тепер голова банку Джеймі Даймон вказує на те, що ФРС слід утриматися від зниження ставки задля зміцнення довіри.

Читайте: JPMorgan вважає, що «м'яка посадка» вірогідніша, ніж рецесія

Оптимістичні дані, що вийшли недавно, малюють більш райдужну картину, і тому існує 55%-ва ймовірність того, що «м'яка посадка» економіки триватиме як мінімум до кінця наступного року.

Читайте також: Глава JPMorgan прогнозує «ураган» у світовій економіці

Джерело: Мінфін
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