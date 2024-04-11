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11 квітня 2024, 14:37

Puma визначилася зі стратегією підвищення продажів напередодні Олімпійських ігор у Парижі

Компанія Puma користується Олімпіадою 2024 року та партнерськими відносинами з чемпіонами з бігу Ямайки для концентрації на швидкості. За допомогою таких кроків вона має намір боротися з Nike та Adidas за найкраще місце на ринку бігу, де конкуренція стає дедалі жорсткішою. Акції компанії на тлі цих новин зростають на 0,62%, до 42,47 євро, повідомляють аналітики LBLV.

Компанія Puma користується Олімпіадою 2024 року та партнерськими відносинами з чемпіонами з бігу Ямайки для концентрації на швидкості.

Головний виконавчий директор Puma Арне Фройнд намагається збільшити продажі «продуктивних» товарів типу кросівок чи взуття для футболу. Він змінив девіз бренду Forever Faster в першій за 10 років рекламної кампанії в Парижі, де й відбудеться Олімпіада.

У кампанії беруть участь найкращі спортсмени. Серед них — Арманд Дюплантіс, який встановив рекорд зі стрибків із жердиною, а також Карстен Уорнхольм, який є чемпіоном із бігу з перешкодами на 400 метрів. Puma намагається залучати максимально можливу кількість бігунів. Аналітики відзначають, що фінансування збірної Японії, яка виступатиме на Іграх, а також низки найвідоміших у світі спринтерів, допоможе асоціювати бренд зі швидким бігом.

Фройнд побував на Ямайці в останніх числах березня, де був присутнім на змаганнях країни з легкої атлетики серед школярів. На заході він представляв форму збірної цієї держави, яка виступатиме на Олімпіаді. Такі змагання використовують для того, щоб шукати молодих талановитих спортсменів.

Puma зміцнює імідж бренду

Фройнд, який на сьогодні є CEO трохи більше як рік, зазначає, що компанії необхідно й надалі просувати міцні асоціації свого бізнесу зі швидкістю. Глава Puma вважає, що таку паралель необхідно все сильніше розвивати у мисленні споживачів.

Подібно до інших роздрібних продавців спортивного одягу, які вкладаються в олімпійців і маркетинг під час Олімпіади, Puma ставить на те, що спортсмени встановлюватимуть рекорди в її екіпіруванні. За задумом компанії, такі здобутки підштовхуватимуть глядачів до купівлі її товарів завдяки званому в lblv.com «ефекту ореолу».

Puma, Nike та Adidas вперше отримають можливість висвітлювати медалі, отримані на Олімпіаді, оскільки МОК планує протестувати ослаблення правил онлайн-маркетингу в рамках спільного проекту з WFSGI. Фройнд вважає, що такі зміни підуть на користь як Іграм, так і виробникам спортивного одягу.

Ірина Журавльова, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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