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11 квітня 2024, 13:17

Кожен п’ятий дорослий американець до 42 років володіє криптоактивами — опитування

Компанія Policygenius представила опитування щодо фінансового планування громадян США. Воно показало, що молоде покоління більше інвестує в криптоактиви та NFT, ніж у ринок акцій, пише Incrypted.

Компанія Policygenius представила опитування щодо фінансового планування громадян США.
Фото:depositphotos.com

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Згідно з опитуванням, 20% респондентів-зумерів вклали кошти в галузь цифрових фінансів. Водночас в акції інвестували 18% представників цього покоління, які взяли участь у соціальному дослідженні.

Хто інвестує найактивніше

Найактивнішими в плані інвестицій у криптоактиви є міленіали. У цей напрямок вклали гроші 22% з опитаних учасників цієї категорії. До того ж представники покоління Y також активно інвестують в акції — 27% цих респондентів виявилися власниками цінних паперів.

Таким чином, згідно з опитуванням, кожен п’ятий дорослий американець віком до 42 років інвестує кошти в крипторинок.

На тлі підвищеного інтересу молодих поколінь до ринку цифрових активів, виділяються інші настрої серед старшої верстви населення. Лише 10% учасників опитування у віці від 43 до 58 років вклали кошти в криптосферу.

При цьому покоління бумерів (від 59 до 77 років) ще рідше виявляють інтерес до цього сектору. Лише 5% респондентів з цієї категорії є власниками цифрових активів.

Варто зазначити, що схожим чином розділилися вподобання щодо інвестицій у NFT-сектор. Покоління Y і Z виявляють приблизно однаковий інтерес до цієї теми — у межах від 8% до 9% респондентів володіють невзаємозамінними токенами.

Старші люди набагато рідше вкладають кошти у NFT. Лише 5% опитаних представників покоління X (від 43 до 58 років) володіють цим класом активів. Серед так званих бумерів у цей напрямок вклали інвестиції тільки 1% респондентів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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veritas69
veritas69
11 квітня 2024, 14:19
#
То я ще міленіал. думав вже всьо
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