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11 квітня 2024, 12:45

Найпопулярніші гібридні легкові авто, які купили українці з початку року

Автопарк України в I кварталі 2024 року поповнили понад 4,7 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). За рік цей показник збільшився на 59%. Частка нових авто в цій кількості становила 51%. Про це повідомляє Укравтопром.

Автопарк України в I кварталі 2024 року поповнили понад 4,7 тис.
Фото: toyota-rav4.infocar.ua

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Найпопулярніші гібридні легкові авто

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota RAV4 (480 од.). Другий результат у Toyota Camry (221 од.). Третій за популярністю — Nissan Qashqai (164 од.).

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (255 шт.). Також у лідерській трійці: Chevrolet Volt (138 од.) та Toyota Prius (136 од.).

Читайте: Названі найпопулярніші гібридні авто лютого в Україні

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у лютому 2023 року автопарк України поповнили 985 гібридних легкових авто. Це на 21% менше, ніж торік. Проте частка нових авто з цієї кількості становила 61% проти 54% у лютому 2022 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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potator
potator
11 квітня 2024, 12:53
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Все приехали! сначала пусть тебе ногу оторвет, а потом поедешь и на авто и в европу, если конечно голова уцелеет
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