Найпопулярніші гібридні легкові авто, які купили українці з початку року

Автопарк України в I кварталі 2024 року поповнили понад 4,7 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). За рік цей показник збільшився на 59%. Частка нових авто в цій кількості становила 51%. Про це повідомляє Укравтопром.

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Найпопулярніші гібридні легкові авто

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota RAV4 (480 од.). Другий результат у Toyota Camry (221 од.). Третій за популярністю — Nissan Qashqai (164 од.).

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (255 шт.). Також у лідерській трійці: Chevrolet Volt (138 од.) та Toyota Prius (136 од.).

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у лютому 2023 року автопарк України поповнили 985 гібридних легкових авто. Це на 21% менше, ніж торік. Проте частка нових авто з цієї кількості становила 61% проти 54% у лютому 2022 року.