Курс валют на 11 квітня: євро в обмінниках втратило 15 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці та у продажу подешевшало на 5 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі, а у продажу додав 1 копійку. Курс євро у покупці втратив 15 копійок, а у продажу 6 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,90−39,35 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,30−39,38, євро — 42,60−42,84 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,04−39,06 грн/$. Торги євро проходять на рівні 41,88−41,90 грн/євро.

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