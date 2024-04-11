США ввели експортні обмеження проти компаній з росії, Китаю та ОАЕ

США ввели експортні обмеження щодо трьох компаній з росії, шести з Китаю та двох з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), випливає із заяви міністерства торгівлі країни.

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Що відомо

Уряд США вважає, що ці організації могли «діяти всупереч інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів».

Зокрема, під обмеженнями серед російських організацій опинилося підприємство «Аеросила», яке виробляє допоміжні силові установки, повітряні гвинти та силові перетворювачі для надзвукових літаків; «Дельта-Аеро», серед видів діяльності якої — ремонт та технічне обслуговування літальних апаратів; «ОДК-Стар» — займається розробкою, виробництвом та сервісним обслуговуванням комплексних систем паливного живлення та управління газотурбінними двигунами.

Мінторг США підозрює, що разом із китайською Shenzhen Jiasibo Technology вони «у складі мережі» могли закуповувати аерокосмічні компоненти, включаючи компоненти подвійного призначення для застосування в БПЛА, для Іранської авіабудівної промислової компанії.

«Ці компоненти застосовуються для розробки та виробництва БПЛА серії Shahed, які використовувалися Іраном для нападу на нафтові танкери на Близькому Сході», — йдеться у заяві.

У вересні 2023-го Управління з контролю над іноземними активами Мін'юсту США (OFAC) внесло компанії «Дельта-Аеро», «Аеросилу» та АТ «ОДК-СТАР» до санкційного SDN-списку.

Інша компанія з Китаю — Jiangxi Xintuo Enterprise — могла підтримувати Збройні сили росії, вважає Мінторг США. Китайські LINKZOL (Beijing) Technology та Xi'an Like Innovative Information Technology внесені до списку, оскільки відомство підозрює їх у «придбанні товарів американського походження на підтримку зусиль Китаю з військової модернізації, у тому числі на підтримку військової розвідки». Цю ж причину Мінторг США наводить, обґрунтовуючи введення обмежень проти Beijing Anwise Technology та SITONHOLY (Tianjin), що знаходяться під керуванням Китаю.

У лютому США запровадили санкції проти 93 компаній. Серед них — 63 компанії з росії, вісім — з Китаю, 16 — з Туреччини, чотири — з ОАЕ, дві — з Киргизії, по одній з Індії та Південної Кореї. Тоді до SND-листу у тому числі потрапила Національна система платіжних карток (НСПК) — оператор платіжної системи «Мир». США також внесли до списків санкцій російські банки. Перед цим президент США Джо Байден оголосив про запровадження понад 500 нових санкцій проти росії.