У березні на ринку небанківських фінпослуг з'явилися два нових гравці, шість — залишили ринок

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні зменшилася з 1060 (станом на 29 лютого 2024 року) до 1056 (станом на 31 березня 2024 року), кількість банків залишилася незмінною — 63. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Із реєстру виключено дві фінансові компанії та два ломбарди примусово, водночас дві кредитні спілки виключено за ініціативою заявника. Також до реєстру включено двох страхових брокерів.

Протягом березня шістьом установам — двом фінансовим компаніям, двом ломбардам та двом кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв). Ще шістьом фінансовим компаніям Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Станом на 31 березня на небанківському ринку працювали:

589 фінансових компаній (у лютому було 586),

86 страховиків non-life (кількість не змінилася), 1

2 life-страховиків (кількість не змінилася),

один страховик зі спеціальним статусом,

123 ломбарди (було 125),

127 кредитних спілок (було 129),

5 лізингодавців (було 10),

39 страхових брокерів (було 37),

74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 21 небанківську групу (кількість не змінилася).

На платіжному ринку діє 18 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед них:

20 платіжних установ (кількість не змінилася),

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася),

один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася),

один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, входять 40 комерційних агентів (було 36) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (було 35). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

У березні до Національного банку надійшло 369 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 190, щодо банків — 37, кредитних спілок та колекторів — 36, операторів платіжних послуг — 2, страховиків — 104.