Мінцифри оновило послугу оформлення компенсації за працевлаштування переселенців через «Дію»

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«Покращили послугу, і тепер виплати будуть не тільки за перший та другий місяці роботи людини, а й за третій. А якщо взяли на роботу ВПО з інвалідністю, то компенсація буде за перші пів року її роботи — раніше такої послуги не було», — заявив Федоров.

Він також нагадав, що розмір компенсації становить 8 000 грн за місяць і відповідає мінімальній зарплаті. У разі зміни мінімальної заробітної плати буде змінюватись і розмір виплати.