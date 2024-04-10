Міністерство цифрової трансформації оновило послугу оформлення компенсації за працевлаштування переселенців через портал «Дія». Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
10 квітня 2024, 18:15
Мінцифри оновило послугу оформлення компенсації за працевлаштування переселенців через «Дію»
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«Покращили послугу, і тепер виплати будуть не тільки за перший та другий місяці роботи людини, а й за третій. А якщо взяли на роботу ВПО з інвалідністю, то компенсація буде за перші пів року її роботи — раніше такої послуги не було», — заявив Федоров.
Він також нагадав, що розмір компенсації становить 8 000 грн за місяць і відповідає мінімальній зарплаті. У разі зміни мінімальної заробітної плати буде змінюватись і розмір виплати.
Джерело: Мінфін
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