Євро обвалилось на міжбанку: курс валют на вечір 10 квітня

До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро впало на 34 копійки у купівлі та на 35 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 10 квітня Закриття 10 квітня Зміни долар 38,99/39,03 39,04/39,06 5/3 євро 42,33/42,35 41,99/42,00 34/35

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,90−39,35 грн. Євро купують за 42,25 грн, а продають за 42,90 грн.

В обмінниках долар торгується за 39,30−39,37, євро — 42,75−42,90 грн.

Коментар «Мінфіну»

Просідання котирувань євровалюти в Україні пов'язане з фактором різкого зміцнення позицій долара на міжнародних майданчиках перед засіданням ЄЦБ. Почалися стандартні валютні ралі з пари євро/долар. На момент євро опустився з недавнього рівня 1,0862 долара до 1,0772 долара за євро. Це вплинуло на курс євро у парі з гривнею на нашому ринку.

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