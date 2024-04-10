Перший примірник коміксу про Супермена продали на аукціоні за $6 млн (фото)

Перший примірник коміксу 1938 року, який «представив світу Супермена», був проданий за рекордні $6 млн. Про це пише Ліга з посиланням на Associated Press.

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Аукціонний дім Heritage Auctions повідомляє, що рідкісний екземпляр Action Comics #1 купив анонімний покупець. Ціна в шість мільйонів зробила його найдорожчим коміксом, який будь-коли продавали на аукціоні.

Протягом багатьох років Action Comics #1 утримував звання найдорожчого коміксу. Але у 2022 році Amazing Fantasy #15, який розповідає про Людину-павука, продали за $3,6 млн.

Heritage Auctions називає Action Comics #1 «найважливішим коміксом із коли-небудь опублікованих».

«Супермен, який вперше зʼявився у весняному номері 1938 року, залишається надзвичайно схожим на версію, яку досі можна побачити в коміксах і по телевізору сьогодні», — пише Heritage Auctions.

На сьогодні існує лише 100 вцілілих копій Action Comics #1 — із 200 000, які були надруковані National Allied Publications, попередницею DC Comics.

Розпродаж Action Comics #1 був частиною чотириденного аукціону коміксів, на якому було представлено кілька відомих супергероїв і рідкісні комікси про них. За даними аукціонів Heritage Auctions, до завершення в неділю подія заробила понад $28 млн.