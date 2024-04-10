Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Канадою

За його словами, законодавчу ініціативу № 0242 було підтримано 317 голосами народних депутатів.

Що дасть реалізація закону

Реалізація закону дозволить завершити всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності змінами до Угоди, які сприятимуть подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами.

Крім того, дозволять вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів Канади, відкриють можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.