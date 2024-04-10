ЄБРР надасть Ощадбанку гарантію для нового кредитування

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Ощадбанку ліміт портфельного механізму розподілу ризиків на €50 млн, що допоможе згенерувати €200 млн нового фінансування для приватного сектора України в умовах війни. Про це йдеться у прессрелізі Ощадбанку .

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Кредит ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику Ощадбанку за новими позиками на суму €200 млн приватним підприємствам, які працюють в Україні.

Гарантія ЄБРР дозволяє Ощадбанку кредитувати компанії, які працюють у сільському господарстві, будівництві, транспорті і фармацевтиці.

Загальний обсяг фінансування, наданого завдяки подібним гарантіям ЄБРР, з початку повномасштабної війни збільшився до близько €900 млн станом на кінець 2023 року.