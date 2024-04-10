CoinW проведе торговий турнір із призовим фондом у 1 млн USDT

На сьогодні офіційного анонсу ще не було, а MinFin вже ділиться інсайдами про великий торговий конкурс від CoinW .

Призовий пул торгового змагання становитиме 1 мільйон USDT, але так само буде безліч додаткових подарунків, таких як AirPods Pro (2nd Generation), PS5, iPhone 15 Pro 256GB, MacBook Pro 16-inch, CoinW Merch Box та інші бонуси.

Активність складатиметься з:

Торгового конкурсу з PNL: виділено 800,000 USDT на нагороди

Конкурс із завданнями: виділено 200,000 USDT на нагороди

Подробиці Торгового конкурсу: Перші 2000 учасників із торговим обсягом від 100 доларів отримають заохочувальний бонус 10 USDT. Щоб встигнути увійти до числа перших учасників, обов'язково підпишіться на CoinW Україна у Телеграм.

Далі буде торгова битва та ТОП 300 трейдерів по PNL розділять весь призовий фонд. Перше місце: 80,000 USDT, Друге місце 50,000 USDT, Третє місце: 30,000 USDT і так далі.

Подробиці конкурсу із завданнями: У період акції всім учасникам буде надано можливість заробляти картки виконуючи різні завдання. Завдання такі як здійснити депозит, здійснити угоду на P2P ринку, запросити трейдерів, використовуючи ваше реферальне посилання, виконати певний торговий обсяг тощо. За всі ці завдання учасники отримуватимуть картки, які можна обміняти на різноманітну Apple техніку та CoinW Merch бокси.

Для інфлюенсерів та блогерів CoinW пропонує спеціальні умови співпраці, які можна отримати, зв'язавшись з менеджером alex@coinw.com або у Телеграм Alex Notm.

«Торговий конкурси — це чудова можливість нагородити спільноту CoinW за торгівлю на нашій біржі. Ви робите те, що й робили раніше — торгуєте, а CoinW дає за це щедрі нагороди» — прокоментував цю подію Alex Notm Глава BD департаменту CoinW Східної Європи.