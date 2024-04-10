CoinW проведе торговий турнір із призовим фондом у 1 млн USDT

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 квітня 2024, 15:30

CoinW проведе торговий турнір із призовим фондом у 1 млн USDT

На сьогодні офіційного анонсу ще не було, а MinFin вже ділиться інсайдами про великий торговий конкурс від CoinW.

Призовий пул торгового змагання становитиме 1 мільйон USDT, але так само буде безліч додаткових подарунків, таких як AirPods Pro (2nd Generation), PS5, iPhone 15 Pro 256GB, MacBook Pro 16-inch, CoinW Merch Box та інші бонуси.

Активність складатиметься з:

  • Торгового конкурсу з PNL: виділено 800,000 USDT на нагороди

  • Конкурс із завданнями: виділено 200,000 USDT на нагороди

Подробиці Торгового конкурсу: Перші 2000 учасників із торговим обсягом від 100 доларів отримають заохочувальний бонус 10 USDT. Щоб встигнути увійти до числа перших учасників, обов'язково підпишіться на CoinW Україна у Телеграм.

Далі буде торгова битва та ТОП 300 трейдерів по PNL розділять весь призовий фонд. Перше місце: 80,000 USDT, Друге місце 50,000 USDT, Третє місце: 30,000 USDT і так далі.

Подробиці конкурсу із завданнями: У період акції всім учасникам буде надано можливість заробляти картки виконуючи різні завдання. Завдання такі як здійснити депозит, здійснити угоду на P2P ринку, запросити трейдерів, використовуючи ваше реферальне посилання, виконати певний торговий обсяг тощо. За всі ці завдання учасники отримуватимуть картки, які можна обміняти на різноманітну Apple техніку та CoinW Merch бокси.

Для інфлюенсерів та блогерів CoinW пропонує спеціальні умови співпраці, які можна отримати, зв'язавшись з менеджером alex@coinw.com або у Телеграм Alex Notm.

«Торговий конкурси — це чудова можливість нагородити спільноту CoinW за торгівлю на нашій біржі. Ви робите те, що й робили раніше — торгуєте, а CoinW дає за це щедрі нагороди» — прокоментував цю подію Alex Notm Глава BD департаменту CoinW Східної Європи.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Aleesha и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами