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10 квітня 2024, 15:59

Експорт Тайваню зріс на 18,9% через зростання світового попиту на ШІ

Загальний експорт Тайваню зріс на 18,9%, що є найшвидшим темпом зростання за останні два роки, оскільки постачання комп'ютерного обладнання, що лежить в основі глобального буму штучного інтелекту (ШІ), зросло більш ніж на 400%. Про це повідомляє Bloomberg.

Загальний експорт Тайваню зріс на 18,9%, що є найшвидшим темпом зростання за останні два роки, оскільки постачання комп'ютерного обладнання, що лежить в основі глобального буму штучного інтелекту (ШІ), зросло більш ніж на 400%.

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Експорт комп’ютерів і супутнього обладнання, яке включає сервери, жорсткі диски та клавіатури, у березні 2024 року підскочив на 464,7% до $8,7 млрд порівняно березнем минулого року, йдеться в заяві Міністерства фінансів Тайваню, опублікованій в середу.

Через цей сплеск загальні закордонні постачання Тайваню склали $41,8 млрд, що на 18,9% більше, ніж торік, що є найшвидшим темпом зростання з березня 2022 року. При цьому економісти прогнозували зростання на 7,5%.

«Темпи зростання не завжди можуть бути несподіваними, як у березні, але ми віримо, що експортний попит Тайваню й надалі отримуватиме значний поштовх як завдяки інвестиціям, пов’язаним зі штучним інтелектом, так і зміцненню економіки США», — заявив економіст ANZ Banking Group Бансі Мадхавані.

Джерело: Мінфін
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