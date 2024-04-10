Сем Альтман став мільярдером, але не завдяки OpenAI

Гендиректор і співзасновник OpenAI Сем Альтман не має частки в цій компанії, але ставки на стартапи, такі як Reddit, Stripe і Helion, все одно зробили його доларовим мільярдером. Про це пише Forbes USA.

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За даними видання, Альтман зберігає активи, які не дуже вивчені. У своєму розслідуванні журналісти Forbes USA проаналізували понад десять регуляторних документів і поспілкувалися з понад десятьма людьми, знайомими з інвестиціями Альтмана, щоб отримати найбільш ретельну оцінку його статків. Видання зробило висновок, що статки Альтмана уже перевищили 1 млрд доларів.

Forbes USA з'ясував, що підприємець, який раніше був президентом бізнес-інкубатора для стартапів Y Combinator, зокрема, інвестував у Reddit, який нещодавно вийшов на ІРО, та у фінтех-єдиноріг Stripe, який оцінюють у 65 млрд доларів.

Також Альтман інвестував у нові проєкти — зокрема, компанію з ядерної енергетики Helion і стартап Retro Biosciences, основна мета якого — збільшити тривалість життя людини на 10 років.

За оцінками видання, частка Альтмана у фондах, через які він зробив деякі з цих інвестицій, включно з Hydrazine Capital і Apollo Projects, становить 145 млн дол. А великі чеки, виписані на Helion і Retro, становлять ще 555 млн дол.

«Решта статків Альтмана походить від часток у фондах Y Combinator, нерухомості в Каліфорнії та на Гаваях вартістю близько 90 млн», — пише видання.

Крім цього, за даним журналістів, співзасновник OpenAI має колекцію технологічних артефактів, у якій є реактивні двигуни та мечі бронзової доби.