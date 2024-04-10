Акції китайської компанії Tianrui Group обвалились на біржі на 99% протягом 15 хвилин

Акції китайського виробника цементу Tianrui Group впали на 99% за 15 хвилин на біржі у Гонконзі. Компанія зупинила торги. Капіталізація компанії скоротилася до 141 млн гонконгських доларів ($18 млн доларів). Про це пише Bloomberg.

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У ході розпродажу було продано третину акцій (281 млн шт), які перебувають у вільному обігу. З цієї суми понад 80 млн акцій було продано протягом останніх кількох хвилин сесії.

Причина різкого падіння полягає, ймовірно, у тому, що великий власник акцій раптово продав їх. «Це могло викликати паніку в інших власників акцій компанії», зазначає виконавчий директор UOB Kay Hian у Гонконзі Стівен Леунг. Він також додав, що дешеві акції схильні до різких падінь через низьку ліквідність.