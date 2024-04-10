Частка біткоїнів на рахунках ходлерів упала до мінімуму з жовтня 2022 року

Частка пропозиції біткоїна, яка востаннє була активна понад 12 місяців тому, скоротилася до 65,8%, згідно з Glassnode. Це новий мінімум із жовтня 2022 року, пише Incrypted.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Примітно, як видно на графіку, показник постійно скорочувався з початку січня 2024 року. Нагадаємо, саме тоді Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила спотові біткоїн-ETF.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року обсяг пропозиції біткоїна, активний понад 12 місяців тому, сягнув 70%. На той момент експерти заявили, що це пов’язано з превалюванням стратегії довгострокового утримання активів.

Зміна моделі поведінки ходлерів може бути пов’язана з тривалим зростанням ціни біткоїна. У такому разі падіння показника зумовлене фіксацією прибутку цією категорією інвесторів.

Це видно, зокрема, на графіку, оскільки між цим показником і ціною першої криптовалюти простежується зворотна кореляція. Під час зростання вартості він падає і навпаки: