Fitch погіршило кредитний рейтинг Китаю

Рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз щодо рейтингу Китаю, який зараз є на рівні «A+», зі стабільного до негативного, йдеться на сайті агентства.

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Зростання китайської економіки раніше сильно залежало від будівельної галузі, але зараз вона в глибокій кризі, і це створює підвищену невизначеність для країни, йдеться в поясненні Fitch.

Агенція вважає ймовірним, що в економіці Китаю посилиться роль фіскальної політики, «що може створити стійку тенденцію до зростання боргу».

«Ми прогнозуємо, що загальний борг уряду зросте до 61,3% ВВП у 2024 році (медіанне значення для країн з рейтингом „А“ — 54,0%) з 56,1% у 2023 році. Це очевидне погіршення порівняно з 38,5% у 2019 році, коли борг був значно нижчим за медіанний», — йдеться в релізі.

До 2028 року цей показник може збільшитися до 70%.