Курс валют на 10 квітня: євро в обмінниках подорожчало на дві копійки

У середу на готівковому ринку курс долара у купівлі не змінився, а у продажу зріс на 2 копійки. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу зріс на 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,90−39,35 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,25−39,35, євро — 42,75−42,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,99−39,03 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,33−42,35 грн/євро.

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