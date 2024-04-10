Біткоїн знову відкотився назад, Worldcoin дозволив видаляти біометричні дані: що нового на крипторинку

Worldcoin дозволив видаляти біометричні дані

Проєкт Сема Альтмана Worldcoin додав нові функції для підвищення захисту особистих даних. Зокрема, у користувачів з’явилася можливість відкликати перевірку World ID.

У рамках оновлення розробники впровадили:

можливість видалення сканів сітківки ока;

особисту перевірку віку — це гарантує, що користувач Worldcoin старший за 18 років.

Щоб захиститися від шахрайства, процедура видалення біометрії вимагає шестимісячного періоду «охолодження». Після цього World ID людини стане недійсним і не підлягає відновленню.

«Ці поліпшення ґрунтуються на попередніх оцінках органів із захисту даних, включно з Баварським державним управлінням з нагляду за захистом даних, яке є провідним наглядовим органом проєкту Worldcoin в ЄС, і були розроблені в консультації зі сторонніми експертами щодо конфіденційності та безпеки», — ідеться в пресрелізі.

Перевірка віку проводиться в місцях, де є можливість відсканувати сітківку ока. Представники проєкту наголосили, що процедура «не передбачатиме зберігання, запис або передачу будь-якої інформації».

Основний продукт проєкту — протокол World ID — заснований на доказах з нульовим розголошенням. Він являє собою інструмент, що дозволяє людям пройти ідентифікацію за допомогою біометричних даних або номера телефону.

Біткоїн у моменті упав до $68 540

Уранці 10 квітня 2024 року курс біткоїна впав до $68 540 у моменті. Про це свідчать дані CoinMarkerCap.

На момент написання новини курс першої криптовалюти піднявся до $69 427.

На тлі цієї просадки істотно зріс обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами. Показник сягнув майже $290 млн з істотним превалюванням довгих позицій.

Під ліквідацію потрапили 103 668 трейдерів. Серед майданчиків у лідерах, уже традиційно, Binance та OKX. На них припадає близько 80% від усіх втрат.

Майже всі криптовалюти з найбільшою капіталізацією відзначилися просіданням.

Нагадаємо, у понеділок, 8 квітня, біткоїн досяг тритижневого максимуму — $72 346. У березні він досяг історичного максимуму в $73 803, оговтавшись після різкого падіння у 2022 році.

Біржа Crypto.com отримала ліцензію в ОАЕ

9 квітня 2024 року криптовалютна біржа Crypto.com оголосила, що її підрозділ у Дубаї отримав схвалення місцевого Управління з регулювання віртуальних активів (VARA). Після отримання ліцензії платформа зможе надавати свої послуги інституційним інвесторам.

Повідомляється, що це перший випадок, коли міжнародна криптобіржа отримала дозвіл на роботу з цифровими активами і фіатними валютами в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Відомо, що CRO DAX Middle East, дубайська філія Crypto.com, надає доступ до спотової торгівлі та стейкінгу, а також додаткових позабіржових пропозицій (OTC). Надалі розробники планують запустити додаток Crypto.com і деякі інші послуги, орієнтовані на роздрібну торгівлю.

«Запуск інституційних послуг матиме основоположне значення для нашого подальшого зростання і успіху на такому ключовому ринку, як ОАЕ», — сказав головний операційний директор Crypto.com Ерік Анзіані.

Співзасновник BitMEX постане перед судом у справі про маніпулювання цінами на криптобіржі

Федеральний суд США видав постанову, згідно з якою співзасновник криптовалютної біржі BitMEX Бенджамін Дело є ключовим фігурантом справи про маніпулювання цінами. Про це повідомляє Cointelegraph.

У квітні 2020 року група користувачів подала колективний позов щодо засновників компанії Артура Хейса, Семюеля Ріда та Дело. Вони звинуватили підприємців у створенні системи ліквідацій, що дає змогу отримувати неправомірну вигоду.

Позивачі стверджують, що співзасновники використовували доступ до рахунків користувачів і спеціально розроблену схему маніпуляцій для незаконного заробітку. Зокрема, керівництво BitMEX за допомогою отриманих даних штучно ліквідували позиції клієнтів, ідеться в судових документах.

Окружний суддя Ендрю Картер заявив, що Дело відігравав ключову роль у цій схемі та несе відповідальність за розробку незаконної схеми.

Підприємець раніше просив відхилити позов, стверджуючи, що начебто влада США не має юрисдикції над громадянином Великої Британії. Суд відкинув це клопотання.

При цьому в BitMEX стверджують, що біржа виконувала роль нейтрального маркетмейкера і не використовувала користувацькі дані в незаконних цілях.

Поточна справа не єдиний судовий розгляд, що стосується співзасновників компанії. У 2022 році Дело визнав себе винним і отримав 30 місяців умовного терміну. Його засудили за те, що підприємець не впровадив у роботу BitMEX програму боротьби з відмиванням грошей і порушив закон «Про банківську таємницю».

Артур Хейс і Семюель Рід також визнали себе винними у згаданій справі. Перший отримав два роки умовно з шістьма місяцями домашнього ув’язнення, а другий — умовний термін у 18 місяців. Крім цього, фігурантів справи зобов’язали виплатити штраф у розмірі $30 млн.