Rakuten Viber призначив регіонального директора в Україні

Rakuten Viber призначив на посаду регіонального директора в Україні колишнього СЕО видання AIN.UA Іллю Бошнякова. Про це йдеться в повідомленні компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Бошняков очолить локальну команду та відповідатиме за адаптацію нових функцій для українського ринку та української діаспори користувачів у світі, а також за партнерства, маркетинг та комунікації в Україні.

Раніше за ці активності відповідав віце-президент із глобального маркетингу та розвитку Rakuten Viber Атанас Райков з офісу в Софії, Болгарія.