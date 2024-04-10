У США заборонять компаніям та громадянам використовувати софт «Лабораторії Касперського»

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Що відомо про заборону

За їхніми словами, заборона буде введена у зв'язку із «міркуваннями національної безпеки». У Білому домі вважають, що російська влада може використовувати дані, які є у «Лабораторії Касперського», для злому чи стеження за американськими компаніями та громадянами. Таким чином, подібна міра може знизити ризики для критично важливої інфраструктури США.

Відповідний наказ знаходиться на стадії доопрацювання, але про рішення запровадити заборону офіційно може бути оголошено вже у квітні, кажуть співрозмовники CNN. Вони зазначають, що документ буде випущений Мінторгом США, де до нього ще вносять виправлення.

У проєкті наказу йдеться про заборону «певних трансакцій» між російською компанією та громадянами США. Також у ньому перераховано конкретне програмне забезпечення Kaspersky, яке буде заборонено. Однак основна увага приділяється антивірусним програмам фірми, зазначило одне із джерел CNN.

У 2017 році Міністерство внутрішньої безпеки США заборонило використовувати продукти «Лабораторії Касперського» у федеральних органах влади через підозри у зв'язках компанії з російськими спецслужбами. Проте міра не стосувалася приватних осіб та компаній.

Частка «Лабораторії Касперського» на ринку захисту кінцевих пристроїв США в 2016 році становила 4,3%, а в 2017-му скоротилася до 3,8%. На сьогодні продуктами компанії користуються понад 400 млн осіб та 240 тис. компаній по всьому світу.