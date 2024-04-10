Intel випустить нову версію чипа на базі ШІ

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Оновлений процесор під назвою Gaudi 3 буде широко доступний у третьому кварталі.

Чип призначений для підвищення продуктивності у двох ключових областях: допомога в навчанні систем штучного інтелекту і запуск готового програмного забезпечення.

Попередні версії Gaudi не змогли досягти тієї частки ринку, на яку сподівалася Intel. В компанії очікують, що нова модель матиме більший вплив.

Акції Intel зросли на 1,4% до $38,50 станом ранок, припинивши попереднє зниження. Цього року вони впали на 24%.