Intel випустить нову версію чипа на базі штучного інтелекту, прагнучи кинути виклик корпорації Nvidia, пише Bloomberg.
10 квітня 2024, 11:56
Intel випустить нову версію чипа на базі ШІ
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Оновлений процесор під назвою Gaudi 3 буде широко доступний у третьому кварталі.
Чип призначений для підвищення продуктивності у двох ключових областях: допомога в навчанні систем штучного інтелекту і запуск готового програмного забезпечення.
Попередні версії Gaudi не змогли досягти тієї частки ринку, на яку сподівалася Intel. В компанії очікують, що нова модель матиме більший вплив.
Акції Intel зросли на 1,4% до $38,50 станом ранок, припинивши попереднє зниження. Цього року вони впали на 24%.
Джерело: Мінфін
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