Forbes «30 до 30. Європа». До списку увійшло 11 українців

До п’яти категорій списку глобального Forbes «Технології», « Фінанси », «Медіа і маркетинг», «Спорт та ігри» та «Суспільні зміни» потрапило 11 українців віком до 30 років, пише українська редакція Forbes.

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Список «30 до 30»

Вже девʼятий рік, коли Forbes складає список «30 до 30». Торік до списку у різних категоріях потрапили шестеро українців, цього року — 11. Найбільше українців цьогоріч — у категорії «Технології».

«Технології»

Засновники юридичного стартапу Legal Nodes Маргарита Сівакова, 29 (СЕО) та Максим Малюк, 29. Стартап допомагає компаніям обходитися без юристів у штаті. Legal Nodes працює за моделлю передплати, але за потреби користувачі можуть докупити окремі послуги. Заснований українцями стартап базується у Лондоні. Сівакова потрапляла в український список «30 до 30» у 2022 році.

Фахівчиня з кіберзахисту, криптопідприємниця і співзасновниця міжнародної компанії з кібербезпеки Hacken Євгенія Брошеван, 28. Заснована Брошевою компанія має понад 100 співробітників і розраховує отримати $6,5 млн доходу за 2024 рік. Haken працює з криптовалютними компаніями, біржами та геймінговими проєктами і заявляє про понад 1200 клієнтів.

Також до цієї категорії потрапила співзасновниця і технічна директорка ШІ-стартапу Traces AI Вероніка Юрчук, 29. Traces AI надає відеоаналітику на основі штучного інтелекту для компаній у секторі безпеки. Технологія Traces AI використовує для розпізнавання характерні риси людини, а також її аксесуари та одяг, розмиваючи обличчя, щоб зберегти анонімність. За 2023 рік Traces AI підключив понад 35 000 камер, стартап оцінюється у $10,8 млн.

Партнери венчурного фонду Flyer One Ventures Олексій Єрмоленко, 26 та Олена Мажуга, 26. Сума інвестицій фонду за останні п’ять років перевищила $40 млн. Фокус Flyer One Ventures — інвестиції на pre-seed стадії та серії А. Серед компаній, у які інвестував фонд — GreenScreens, NewHomesMate, Competera та FintechFarm. Єрмоленко та Мажуга потрапляли в український список «30 до 30» у 2022 році.

«Спорт та ігри»

Засновниця геймерського стартапу GameTree, який створює безпечний простір для геймерів, Дана Сидоренко, 27. За допомогою штучного інтелекту платформа GameTree допомагає геймерам шукати партнерів для гри. Сервіс орієнтований на жінок і ЛГБТК+ геймерів. Спільнота GameTree налічує понад 700 000 користувачів, понад 50% — у Європі. У грудні 2023 року GameTree залучив $1,7 млн на подальший розвиток платформи від Corazon Capital, Full Stack Ventures, Goodwater Capital, 32-Bit Ventures, Expert Dojo та грант від Overwolf.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, 22. У 2023 році вона посіла перше місце у світовому рейтингу та є головною претенденткою на «золото» на Олімпійських іграх у Парижі у 2024-му. У січні вона відкрила свій сезон 2024 року, стрибнувши на 2,04 м на Internationales Springer-Meeting у Котбусі, Німеччина. В Instagram у Магучіх 180 000 підписників, вона є амбасадоркою брендів Omega та Puma.

«Медіа і маркетинг»

Василіса Степаненко, 24 почала працювати позаштатною відеопродюсеркою в Associated Press за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Степаненко разом із відеографом Мстиславом Черновим та фотографом Євгеном Малолєткою була частиною команди творців документального фільму «20 днів у Маріуполі», який у 2024 році отримав «Оскар». У 2023-му Степаненко та її команда отримали Пулітцерівську премію, премію Лівінгстона та нагороду Королівського телевізійного товариства та Лівінгстона за серіал під назвою «Рік війни», де вона була продюсеркою.

Український підприємець і блогер Макс Клименко, 28, у якого понад 5 млн підписників у TikTok, YouTube та Instagram. Клименко створює контент з порадами щодо кар'єри та бізнес-аналітики. Сукупна кількість переглядів його публікацій — понад 3 млрд. Також він є засновником комунікаційного агентства KLYM&CO, яке співпрацює з ООН, WWF, Google і Microsoft. Стартап має клієнтів у 25 країнах. У 2023 році Клименко заробив $1,2 млн, поєднуючи клієнтський бізнес і роботу над особистим брендом.

«Суспільні зміни»

Засновник онлайн-школи вивчення англійської мови Speaking club Владислав Перистий, 23. У команді Speaking club 45 людей. Щомісяця на курсах від Speaking club навчаються близько 700 студентів.