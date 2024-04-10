Минулої доби українські захисники ліквідували ще 830 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 450 080 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 квітня 2024, 8:12
Втрати ворога за 9 квітня: 830 російських окупантів, 22 танки та 37 БПЛА
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 450080 (+830) осіб,
- танків — 7132 (+22) од,
- бойових броньованих машин — 13667 (+47) од,
- артилерійських систем — 11404 (+18) од,
- РСЗВ — 1040 (+1) од,
- засоби ППО — 753 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9070 (+37),
- крилаті ракети — 2067 (+2),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15248 (+67) од,
- спеціальна техніка — 1876 (+8).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі