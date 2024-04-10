Кабмін розширив можливості Експортно-кредитного агентства для страхування інвестицій

Кабінет Міністрів 9 квітня затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови й порядок страхування ризиків для Експортно-кредитного агентства (ЕКА). Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

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«Збільшення інструментів страхування воєнно-політичних ризиків під час війни в Україні має сприяти залученню інвестицій в українську економіку вже зараз. Ухвалення урядової постанови направлено саме на це», — йдеться у повідомленні.

Нові можливості ЕКА

Постанова Кабміну дозволить удосконалити правове регулювання переліку воєнних та політичних ризиків, умов і порядку страхування або перестрахування воєнних та політичних ризиків при здійсненні видів діяльності Експортно-кредитного агентства.

ЕКА зможе страхувати та перестраховувати від воєнних та/або політичних ризиків інвестиційні кредити українських банків для українських експортерів, а також — прямі інвестиції.

Це забезпечить підтримку економіки України, стимулюватиме відновлення промислового виробництва, створення нових робочих місць, наповнення бюджетів всіх рівнів коштами від сплати податків та посилення обороноздатності держави.

Які воєнні ризики

До воєнних ризиків віднесли наступні страхові ризики, які поширені в міжнародній практиці, що можуть виникнути на території України:

воєнний конфлікт, включаючи війну або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення;

насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

терористичні акти та/або диверсії;

окупація, анексія.

До політичних ризиків віднесли такі страхові ризики: