Офіційний курс: НБУ залишив курс гривні без змін

Національний банк України встановив на 10 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,9945 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

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Валютний ринок

НБУ на 10 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,35 грн. Європейська валюта подорожчала на 15 копійок.

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