Національний банк України встановив на 10 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,9945 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.
10 квітня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ залишив курс гривні без змін
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Валютний ринок
НБУ на 10 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,35 грн. Європейська валюта подорожчала на 15 копійок.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Должно же хоть что-то не давить…
Оф.курс НБУ на 09.04 38,9882грн/$
Оф.курс НБУ на 10.04 38,9945грн/$