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9 квітня 2024, 19:12

Фонд держмайна України отримав активи російського пропагандиста Кисельова

Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав в управління низку санкційних активів, серед яких корпоративні права в компаніях, що належали російському журналісту Дмитру Кисельову. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав в управління низку санкційних активів, серед яких корпоративні права в компаніях, що належали російському журналісту Дмитру Кисельову.

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«В управління ФДМУ надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ТОВ «Клуб Сковорода» та ТОВ «Промо.Юей», — повідомив він.

Коваль нагадав, що 4 березня Вищий антикорупційний суд України конфіскував активи пропагандиста на користь держави.

Джерело: Мінфін
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