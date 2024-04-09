Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав в управління низку санкційних активів, серед яких корпоративні права в компаніях, що належали російському журналісту Дмитру Кисельову. Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
9 квітня 2024, 19:12
Фонд держмайна України отримав активи російського пропагандиста Кисельова
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«В управління ФДМУ надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ТОВ «Клуб Сковорода» та ТОВ «Промо.Юей», — повідомив він.
Коваль нагадав, що 4 березня Вищий антикорупційний суд України конфіскував активи пропагандиста на користь держави.
Джерело: Мінфін
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