До закриття міжбанку курс долара впав на 7 копійок у купівлі, але зріс на 4 копійки у продажу. Євро зросло на 2 копійки у купівлі та на 14 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 9 квітня: чому на міжбанку утворився валютний «коридор»
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Відкриття 9 квітня
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Закриття 9 квітня
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Зміни
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38,96/38,99
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38,89/39,03
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7/4
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42,28/42,31
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42,30/42,45
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2/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,90−39,33 грн. Євро купують за 42,25 грн, а продають за 42,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,25−39,35, євро — 42,75−42,93 грн.
Коментар «Мінфіну» щодо торгів на міжбанку
Перед засіданням ЄЦБ, яке відбудеться 11 квітня, починаються традиційні ралі по парі євро/долар, що впливатиме на розкид котирувань у парі євро/гривня на українському міжбанку аж до вечора 11 числа, коли будуть оголошені рішення ЄЦБ щодо процентної ставки, а Крістін Лагард розкаже про перспективи Єврозони на найближчий час.
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