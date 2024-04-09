Курс валют на вечір 9 квітня: чому на міжбанку утворився валютний «коридор»

До закриття міжбанку курс долара впав на 7 копійок у купівлі, але зріс на 4 копійки у продажу. Євро зросло на 2 копійки у купівлі та на 14 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 9 квітня Закриття 9 квітня Зміни долар 38,96/38,99 38,89/39,03 7 /4 євро 42,28/42,31 42,30/42,45 2/14

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,90−39,33 грн. Євро купують за 42,25 грн, а продають за 42,85 грн.

В обмінниках долар торгується за 39,25−39,35, євро — 42,75−42,93 грн.

Коментар «Мінфіну» щодо торгів на міжбанку

Перед засіданням ЄЦБ, яке відбудеться 11 квітня, починаються традиційні ралі по парі євро/долар, що впливатиме на розкид котирувань у парі євро/гривня на українському міжбанку аж до вечора 11 числа, коли будуть оголошені рішення ЄЦБ щодо процентної ставки, а Крістін Лагард розкаже про перспективи Єврозони на найближчий час.

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