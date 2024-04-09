Приватбанк дозволяє бізнесу приймати оплату картками у моменти відключення електрики

У випадку аварійного відключення електрики, малий бізнес і підприємці можуть не припиняти приймання безготівкових оплат від покупців та використовували для оплати товарів картками мобільний застосунок «Термінал» Приватбанку . Про це повідомила пресслужба банку.

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«Коли немає електрики але є мобільний інтернет — Термінал є найбільш простим і доступним способом приймати оплати картками та не відмовляти клієнтові у покупці, — говорить член правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв. — Ще одним зручним засобом приймати безготівкові оплати, коли немає світла, є QR код з POS-терміналу в нашому телеграм-боті».