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9 квітня 2024, 18:14

Великий бізнес у березні сплатив до місцевих бюджетів вдвічі більше, ніж торік

У березні 2024 року до місцевих бюджетів великими платниками податків сплачено 5 млрд грн, що у 2,2 раза або на 2,8 млрд грн більше ніж у березні минулого року. Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

У березні 2024 року до місцевих бюджетів великими платниками податків сплачено 5 млрд грн, що у 2,2 раза або на 2,8 млрд грн більше ніж у березні минулого року.
Фото: cvp.tax.gov.ua

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Великий бізнес спрямував до місцевих бюджетів 3,7 млрд грн податку на прибуток, що на 2,7 млрд грн або в 3,6 раза більше ніж у березні минулого року.

Також сплачено 1,1 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 114,8 млн грн або на 12,2% більше ніж у березні 2023 року.

Зазначається, що до бюджету міста Києва платниками Центрального управління у березні сплачено 107,8 млн грн податку на майно, що в 1,6 раза або на 38,9 млн грн більше ніж за аналогічний період минулого року.

А також, місцевий бюджет отримав 23,2 млн грн акцизного податку від роздрібного продажу підакцизної продукції.

Джерело: Мінфін
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