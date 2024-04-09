Через Prozorro за березень оголосили закупівлі на майже 88 мільярдів

Протягом березня публічні замовники через систему Prozorro оголосили закупівлі на 87,8 млрд грн. Це суттєво більше, ніж у лютому, коли було оголошено закупівель на 74,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Крім того, минулого місяця через Prozorro уклали договорів на 45,2 млрд грн, що на 3,1 млрд грн менше від очікуваної вартості тих закупівель.

«Політика Міністерства економіки України спрямована на розширення асортименту вітчизняних товарів, які закуповуються замовниками, в тому числі в категорії оборонних закупівель.

В рамках реалізації програми «Зроблено в Україні» все більше українських виробників зможуть розвивати локальне виробництво, щоб забезпечити швидке постачання і закрити внутрішню потребу в тих чи інших товарах та послугах", — заявила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, всього в березні замовники оголосили в Prozorro 38,3 тис. закупівель. Найбільші витрати запланували спрямувати на дорожні роботи (16,6 млрд грн), ремонт будівель (7,2 млрд грн), закупівлі бензину і ДП (5,9 млрд грн), бойове екіпірування (5,4 млрд грн), ліки (3 млрд грн).

Також через Prozorro оголосили 400 конкурентних закупівель БПЛА на 1,6 млрд грн. Частина з них — закупівлі 4 тис. дронів від ДП «Агенція оборонних закупівель». Крім того, цей же замовник оголосив в Prozorro рамкову угоду на постачання 154 автомобілів типу Pick-Up.