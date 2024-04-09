UAPAY чекає ліцензію на відкриття рахунків та емісію карток

Фінкомпанія UAPAY має намір до кінця поточного року отримати ліцензії на відкриття платіжних рахунків та емісію карток, повідомила СЕО компанії Юлія Федосюк на конференції Digital Lending 2024 Української асоціації фінтех та інноваційних компаній (UAFIC) у Києві. Про це пише Інтерфакс-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Напевно, більшість небанківських платіжних установ дивляться в цей бік. Ми можемо розширювати наші ліцензії та, відповідно, на кінець року планувати надання нових послуг і продуктів», — сказала вона.

Як зазначила Федосюк, наразі UAPAY має одну ліцензію — на переказ коштів без відкриття рахунків.

Вона додала, що фінкомпанія орієнтована на вдосконалення клієнтського досвіду, зокрема, шляхом упровадження онлайн-верифікації для продавців.

За даними НБУ, частка UAPAY за переказами коштів усередині країни в розрізі систем у 2023 році становила 0,61%.

UAPAY — національний платіжний сервіс, заснований 2013 року. Компанія надає фінансово-технічні рішення для онлайн-бізнесу. Згідно з інформацією Опендатабот, статутний капітал UAPAY — 7,01 млн, виторг за минулий рік сягнув 59,07 млн грн, чистий прибуток — 1,23 млн грн.

Кінцевим бенефіціаром є Анатолій Зарахович (75,1%), серед співвласників також Олександр Зінченко (15%) і Тетяна Гудіна (9,9%).