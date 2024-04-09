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9 квітня 2024, 12:50

Ексклюзивно для нових користувачів! 100% APR для USDT на Bitget Earn

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Період проведення промоакції: 8 квітня, 12:00 — 18 квітня, 12:00 (за Києвом)

*Можливість підписатися на продукт буде закрита 18 квітня о 12:00 (за Києвом)

Деталі:

Актив Термін APR Персональна квота
USDT 3 дні 100% 200 USDT

*APR за продуктами показано на цій сторінці.

Нагадування щодо функції «Від фіксованого до безстрокового»

Ваші кошти підписки на фіксовані заощадження будуть автоматично переказані на продукти безстрокових заощаджень і продовжуватимуть нараховувати відсотки після завершення терміну погашення. Нехай ваші кошти працюють і приносять прибуток!

Як підписатися:

На вебсайті: перейдіть на панель навігації > [Earn] > [Заощадження], потім знайдіть відповідну криптовалюту для підписки.

У застосунку: перейдіть в розділ [Головна] > [Earn] > [Заощадження], а потім знайдіть відповідну криптовалюту для підписки.

Правила та умови:

  • Користувачі можуть переглядати активи безстрокових заощаджень та керувати ними, перейшовши в [Активи] > [Earn] > [Заощадження].

  • Після підписки відсотки почнуть нараховуватися з 19:00 (за Києвом) того ж дня (це дата початку нарахування відсотків). Якщо вони підпишуться після 19:00 (за Києвом), нарахування відсотків почнеться з наступного дня.

  • Щоденні відсотки будуть розраховуватися за такою формулою: щоденні відсотки = сума підписки x поточна APR / 365

  • Викуп: користувачі можуть викупити свої активи за допомогою кнопки [Викупити] в будь-який час після підписки. Основний капітал буде відразу переказано на спотовий акаунт користувача.

  • Маєте якісь запитання? Щоб дізнатися більше, перегляньтеПосібник для початківців щодо безстрокових заощаджень Bitget та Про фіксовані заощадження на Bitget.

Відмова від відповідальності

Попри високий потенціал зростання, криптовалюти піддаються високому ринковому ризику та волатильності. Ми наполегливо рекомендуємо користувачам проводити самостійне дослідження та інвестувати на власний ризик.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
9 квітня 2024, 15:41
#
200 баксов на три дня под 100% годовых?

АААха ха, ржака.
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