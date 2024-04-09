Мінцифри спільно з Мінсоцполітики відновили роботу Сервісу для внутрішньо переміщених осіб у «Дії». Про це повідомляє пресслужба «Дії».
9 квітня 2024, 12:29
Переселенцям дозволили оформлювати допомогу для всієї сім’ї через «Дію»
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Після оновлення у застосунку можна буде оформити довідку ВПО та грошову допомогу одразу на всю сім'ю в одній заяві.
Відтепер у «Дії» можна:
- подати одну заяву на довідку ВПО відразу за всю сім'ю: себе, чоловіка або дружину та дітей, які покинули дім через війну разом з вами;
- оформити виплати для дітей, які народилися вже після переміщення. Грошова допомога за всіх членів сім'ї надходитиме на одну банківську картку.
Раніше кожен подавав заяву за себе, а оформити виплати онлайн на дітей, які народилися вже після переміщення, було неможливо.
Як отримати довідку ВПО та грошову допомогу в застосунку «Дія»
- Оновіть «Дію», зайдіть у застосунок та натисніть «Сервіси», виберіть «Отримати статус ВПО».
- Вкажіть своє поточне місцеперебування, підтвердьте геолокацію
- Введіть дані про членів сім'ї
- Виберіть картку «єПідтримка», щоб отримувати фінансову допомогу
- Вкажіть, яка допомога вам необхідна — потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці після чого залиште контактні дані.
Довідка ВПО зʼявиться в «Дії» поруч з іншими цифровими документами, а кошти буде виплачено на картку «єПідтримка».
«Зверніть увагу! Сервіс доступний лише для українців, які ще не мають довідки ВПО», — йдеться в повідомленні.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі