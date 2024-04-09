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9 квітня 2024, 12:29

Переселенцям дозволили оформлювати допомогу для всієї сім’ї через «Дію»

Мінцифри спільно з Мінсоцполітики відновили роботу Сервісу для внутрішньо переміщених осіб у «Дії». Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Мінцифри спільно з Мінсоцполітики відновили роботу Сервісу для внутрішньо переміщених осіб у «Дії».
Фото: armyinform.com.ua

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Після оновлення у застосунку можна буде оформити довідку ВПО та грошову допомогу одразу на всю сім'ю в одній заяві.

Відтепер у «Дії» можна:

  • подати одну заяву на довідку ВПО відразу за всю сім'ю: себе, чоловіка або дружину та дітей, які покинули дім через війну разом з вами;
  • оформити виплати для дітей, які народилися вже після переміщення. Грошова допомога за всіх членів сім'ї надходитиме на одну банківську картку.

Раніше кожен подавав заяву за себе, а оформити виплати онлайн на дітей, які народилися вже після переміщення, було неможливо.

Як отримати довідку ВПО та грошову допомогу в застосунку «Дія»

  1. Оновіть «Дію», зайдіть у застосунок та натисніть «Сервіси», виберіть «Отримати статус ВПО».
  2. Вкажіть своє поточне місцеперебування, підтвердьте геолокацію
  3. Введіть дані про членів сім'ї
  4. Виберіть картку «єПідтримка», щоб отримувати фінансову допомогу
  5. Вкажіть, яка допомога вам необхідна — потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці після чого залиште контактні дані.

Довідка ВПО зʼявиться в «Дії» поруч з іншими цифровими документами, а кошти буде виплачено на картку «єПідтримка».

«Зверніть увагу! Сервіс доступний лише для українців, які ще не мають довідки ВПО», — йдеться в повідомленні.

Джерело: Мінфін
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