Довіра до біткоїна зростає, проте третина респондентів очікує падіння ціни BTC — опитування

Споживачі дещо менш скептично ставляться до біткоїна, хоча трохи менше третини опитаних все ще очікують, що його ціна різко впаде до кінця 2024 року. Про це свідчать дані опитування Deutsche Bank, повідомляє Reuters.

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Чому це важливо

Незважаючи на те, що люди вклали мільярди доларів у біткоїн, сподіваючись отримати прибуток, якщо його ціна зросте, провідні регулятори заявили, що він не має внутрішньої цінності та становить ризик.

Довіра до біткоїна

Deutsche Bank заявив, що опитав понад 3600 осіб, 52% респондентів сказали, що криптовалюти будуть «важливим класом активів і способом платіжних операцій» у майбутньому. У вересні 2023 року про це заявили менше ніж 40%.

Третина респондентів у США очікує, що до кінця 2024 року біткоїн впаде нижче $20 000. Варто зазначити, що у лютому так думали 35%, а в січні - 36%.

Кількість людей, які вважають криптовалюти «просто примхою, яка з часом зникне», впала до менше ніж 1%.

Проте лише 10% респондентів очікують, що до кінця року біткоїн перевищить $75 000.

Зростання BTC

У понеділок, 8 квітня, біткоїн досяг тритижневого максимуму — $72 346. У березні він досяг історичного максимуму в $73 803, оговтавшись після різкого падіння у 2022 році.

На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить 70 426. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За словами аналітиків, нещодавнє пожвавлення пов’язане з хвилюванням щодо спотових біткойн-ETF і очікуванням зниження ставок ФРС.

Що далі

Аналітики Deutsche Bank очікують, що ціна біткоїна буде підтримуватися майбутнім халвінгом біткоїна, а також регулюванням, зниженням ставок ФРС і очікуванням того, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить спотові ETF Ethereum.