Довіра до біткоїна зростає, проте третина респондентів очікує падіння ціни BTC — опитування

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 квітня 2024, 12:07

Довіра до біткоїна зростає, проте третина респондентів очікує падіння ціни BTC — опитування

Споживачі дещо менш скептично ставляться до біткоїна, хоча трохи менше третини опитаних все ще очікують, що його ціна різко впаде до кінця 2024 року. Про це свідчать дані опитування Deutsche Bank, повідомляє Reuters.

Споживачі дещо менш скептично ставляться до біткоїна, хоча трохи менше третини опитаних все ще очікують, що його ціна різко впаде до кінця 2024 року.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому це важливо

Незважаючи на те, що люди вклали мільярди доларів у біткоїн, сподіваючись отримати прибуток, якщо його ціна зросте, провідні регулятори заявили, що він не має внутрішньої цінності та становить ризик.

Довіра до біткоїна

Deutsche Bank заявив, що опитав понад 3600 осіб, 52% респондентів сказали, що криптовалюти будуть «важливим класом активів і способом платіжних операцій» у майбутньому. У вересні 2023 року про це заявили менше ніж 40%.

Третина респондентів у США очікує, що до кінця 2024 року біткоїн впаде нижче $20 000. Варто зазначити, що у лютому так думали 35%, а в січні - 36%.

Кількість людей, які вважають криптовалюти «просто примхою, яка з часом зникне», впала до менше ніж 1%.

Проте лише 10% респондентів очікують, що до кінця року біткоїн перевищить $75 000.

Зростання BTC

У понеділок, 8 квітня, біткоїн досяг тритижневого максимуму — $72 346. У березні він досяг історичного максимуму в $73 803, оговтавшись після різкого падіння у 2022 році.

На момент написання новини ціна першої криптовалюти становить 70 426. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

За словами аналітиків, нещодавнє пожвавлення пов’язане з хвилюванням щодо спотових біткойн-ETF і очікуванням зниження ставок ФРС.

Що далі

Аналітики Deutsche Bank очікують, що ціна біткоїна буде підтримуватися майбутнім халвінгом біткоїна, а також регулюванням, зниженням ставок ФРС і очікуванням того, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить спотові ETF Ethereum.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами