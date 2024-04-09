Голова JPMorgan закликав відновити допомогу для України

Голова найбільшого американського банку JPMorgan Chase закликав США відновити надання допомоги Україні. Про це його гендиректор Джеймі Даймон заявив у щорічному зверненні до акціонерів, передає Liga.net.

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Він нагадав, що лідери США надихали американський народ у небезпечні періоди історії, коли існували серйозні загрози для американських союзників та інших демократичних держав.

«Боротьба України — це наша боротьба, і забезпечення їхньої перемоги — це забезпечення America First. Надзвичайно важливо, щоб наші національні лідери пояснили американському народу, що саме поставлено на карту, і надали потужні аргументи — з завзяттям, послідовністю та чіткістю — на користь нашої твердої, стійкої відданості виживанню України стільки, скільки це буде потрібно (а це може зайняти роки)», — заявив банкір.

Він наголосив, що допомога Україні потрібна негайно. Голова найбільшого американського банку нагадав, що значна частина виділених Україні грошей насправді залишиться у США і йде на закупівлю американської зброї та американського обладнання.

«Наша допомога йде на користь не лише Україні, але й американських виробників. Вона сприяє відновленню нашого військово-промислового потенціалу для наступного покоління», — заявив Даймон.

Він вважає, що поразка України (а також неспроможність встановити мир на Близькому Сході) загрожує самому існуванню Заходу. Вона може призвести до розколу й ослаблення військових та економічних союзів, занепаду американської економіки й втрати доларом статусу резервної валюти.

«Залишатися осторонь під час зіткнення автократії та демократії, диктатури та свободи — просто не варіант для сучасної Америки. Україна — передова лінія демократії. Якщо війна піде погано для України, можливий розкол Pax Americana, що стане катастрофою для всього вільного світу», — йдеться у зверненні Даймона.

Банкір сподівається, що до цього не дійде, і США підтвердять слова, які приписують Вінстону Черчиллю: «Американці завжди находять правильне рішення. Після того, як спробують всі інші».