Курс валют на 9 квітня: євро в обмінниках подорожчало на 5 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подешевшало на 5 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 1 копійку, а у продажу зріс на 2 копійки. Курс євро зріс на 2 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,85−39,30 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,24−39,35, євро — 42,70−42,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,96−38,99 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,28−42,31 грн/євро.

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