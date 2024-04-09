Іспанія скасує «золоті візи» для іноземних інвесторів у нерухомість

Іспанія скасує так звану програму «золотої візи», яка надає права на проживання іноземцям, які роблять великі інвестиції в нерухомість в країні. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Reuters.

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За словами Санчеса, припинення програми допоможе зробити доступ до доступного житла «правом, а не спекулятивним бізнесом».

Програма надає громадянам країн, які не входять до ЄС, які інвестують щонайменше 500 000 євро — без оформлення іпотеки — в іспанську нерухомість, спеціальний дозвіл, що дозволяє їм жити і працювати в країні протягом трьох років.

«Сьогодні 94 з кожних 100 таких віз пов’язані з інвестиціями в нерухомість… у великих містах, які стикаються з надзвичайно напруженим ринком і де майже неможливо знайти гідне житло для тих, хто вже там живе, працює і платить податки», — сказав Санчес.

Він додав, що уряд запустить процес ліквідації схеми на щотижневому засіданні кабінету міністрів у вівторок після вивчення звіту, поданого Міністерством житлового будівництва.

Інвестори в нерухомість

За даними іспанського уряду, від початку дії «золотих віз» у 2013 році до листопада 2022 року Іспанія видала майже 5 000 дозволів на проживання і роботу в країні.

Китайські інвестори очолюють даний список, за ними йдуть росіяни, які інвестували понад 3,4 млрд євро, згідно зі звітом Transparency International за 2023 рік, в якому ставиться під сумнів, чи влада розслідувала походження коштів.

Зазначається, що цей захід навряд чи вплине на ринок нерухомості, оскільки, згідно з даними веб-сайту Idealista, менше ніж 0,1% із 4,5 млн будинків, проданих за цей період, були придбані за програмою «золотих віз».

Проблеми з житлом

Проблема з житлом в Іспанії була спричинена не «золотими візами», а скоріше відсутністю пропозиції та сплеском попиту, заявили в Idealista.

«Оголошена сьогодні міра, яка зосереджена на міжнародних покупцях, а не на стимулюванні появи нових будинків на ринку, є ще одним помилковим діагнозом», — сказав речник Idealista Франсіско Інарета.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що нещодавно сусідня Португалія оновила власну програму «золотої візи» та виключила з неї інвестиції в нерухомість, щоб подолати житлову кризу. Іноземці, які хочуть отримати право на проживання, все ще можуть вкладати свої гроші в інвестиційні фонди.