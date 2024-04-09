Минулої доби українські захисники ліквідували ще 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 449 250 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 квітня 2024, 8:25
Втрати ворога за 8 квітня: 850 російських окупантів, 23 танки та 37 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 449250 (+850) осіб,
- танків — 7110 (+23) од,
- бойових броньованих машин — 13620 (+45) од,
- артилерійських систем — 11386 (+30) од,
- РСЗВ — 1039 (+0) од,
- засоби ППО — 753 (+2) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9033 (+37),
- крилаті ракети — 2065 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15181 (+71) од,
- спеціальна техніка — 1868 (+1).
Джерело: Мінфін
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